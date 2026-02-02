Dopo quindici anni di battaglie legali, la Corte d’Appello di Catanzaro ha deciso di mettere fine alla vicenda “110 e lode” all’Università della Calabria. Alla fine, sono arrivate un’ampia serie di assoluzioni e prescrizioni, lasciando dietro di sé un lungo percorso fatto di indagini, ricorsi e processi. La decisione chiude un capitolo doloroso e complesso per i coinvolti.

Dopo quindici anni di indagini, perizie, ricorsi e processi che hanno attraversato i diversi gradi di giudizio, la Corte d’Appello di Catanzaro ha chiuso definitivamente la vicenda nota come “110 e lode” all’Università della Calabria. Il verdetto, emesso ieri, mette un punto definitivo a un’inchiesta che, nata nel 2011 su segnalazione interna dell’Ateneo di Rende, aveva messo sotto accusa un sistema di firme apocrife e esami falsificati tra il 2004 e il 2011. L’indagine aveva coinvolto 72 lauree sospettate di essere state conseguite senza il reale superamento degli esami, scatenando un dibattito che ha riguardato non solo l’integrità del sistema universitario, ma anche le responsabilità di docenti, segretari e funzionari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Cassazione ha confermato le assoluzioni per gli imputati coinvolti negli esami truccati all’Università della Calabria.

Scandalo 110 e lode all'Unical: dopo 15 anni pioggia di assoluzioni e prescrizioni (NOMI)La Corte d'Appello mette un punto al secondo grado di giudizio sui presunti falsi esami. Molti degli indagati escono dal processo perché ... zoom24.it

INCHIESTA "110 E LODE" | Lo scandalo travolse la comunità accademica. Un lungo processo che arriva adesso alla fine del secondo grado di giudizio - facebook.com facebook

