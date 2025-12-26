BRINDISI - Si chiude con due assoluzioni il processo relativo all'ampliamento di un trullo in contrada Montevecchio, a Ceglie Messapica, con piscina a sfioro. Erano a processo il proprietario dell'immobile - e del terreno - e il legale rappresentante della ditta che aveva eseguito i lavori. Le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - A processo per un trullo con piscina, la sentenza: due assoluzioni

Leggi anche: Sentenza ad Avellino: condanne e assoluzioni nel processo per stalking e lesioni

Leggi anche: L’infortunio fatale e la sentenza: "Quella botola non era protetta". Due condanne e tre assoluzioni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Roma, Trullo: in aumento furti e truffe. Municipio e Carabinieri incontrano i cittadini - facebook.com facebook