Problemi di rete e connessione per smartphone in centro e sulle colline

In centro e sulle colline, cittadini, lavoratori e turisti segnalano problemi di rete e connessione con gli smartphone. Disservizi riguardano principalmente la rete dati mobile, con particolare riferimento al 5G. Le segnalazioni riguardano aree sia centrali che periferiche, senza indicazioni di cause specifiche. La situazione sta creando difficoltà nelle comunicazioni quotidiane e nelle attività che dipendono dalla connessione.

La vicesindaca: “Siamo a conoscenza dei disagi”. Ecco cosa sta facendo l'amministrazione Problemi di connessione in centro e sulle colline. Disservizi sulla rete dati mobile, in particolare del 5G, segnalati da cittadini, lavoratori e turisti. La questione è finita sui banchi di Palazzo Vecchio, in un question time, per voce del consigliere di Italia Viva - Casa Riformista in Consiglio comunale Francesco Casini, “Da settimane – spiega Casini – riceviamo segnalazioni di una situazione paradossale: i telefoni indicano segnale pieno ma la connessione dati è lentissima o addirittura bloccata. È il sintomo di una saturazione delle celle... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Problemi di connessione e rete lentissima in Brianza

Leggi anche: Smartphone irraggiungibili, problemi per Vodafone: disservizi su rete mobile e internet fisso

Come Risolvere il PROBLEMA della RETE MOBILE NON Disponibile in 72 S

Approfondimenti e contenuti su Problemi di rete e connessione per...

Temi più discussi: Internet down in Italia? Connessioni lentissime dal 2 marzo: ecco cosa sta succedendo – LMF; Problemi di connessione e rete lentissima in Brianza; Cellulari irraggiungibili e internet bloccato: problemi a Traversetolo, ripristino previsto entro sera; Da 24 ore internet in crash: rete ko a Corridonia e Piediripa.

Cellulari irraggiungibili e internet bloccato: problemi a Traversetolo, ripristino previsto entro seraA Traversetolo ci sono notevoli problemi alla rete di telefonia e alla connessione internet. Dalla tarda mattinata, infatti, sono iniziati i problemi, trasversali agli operatori. Durante i lavori di ... gazzettadiparma.it

Problemi di rete con iOS 18.4 Beta? La soluzione è più semplice del previstoL'ultimo aggiornamento beta del sistema operativo di iPhone, iOS 18.4 Beta 2, ha portato con sé una serie di novità interessanti e miglioramenti, ma anche un problema inaspettato che ha colpito un ... tomshw.it

Risoluzione dei problemi di iscrizione per gli abbonamenti Meta Verified per creator - it-it.facebook.com facebook

Il due volte primo cittadino di #Istanbul è stato incriminato per 140 reati. Per #AmnestyInternational "questo procedimento giudiziario motivato politicamente è pieno di gravi problemi di equità processuale internazionale e di stato di diritto". x.com