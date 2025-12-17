Smartphone irraggiungibili problemi per Vodafone | disservizi su rete mobile e internet fisso

Mercoledì mattina, molti clienti Vodafone hanno sperimentato problemi di connessione, con disservizi sia sulla rete mobile che su quella fissa. Dalle prime ore della giornata, sono state segnalate difficoltà diffusi che hanno causato disagi nell’utilizzo dei servizi dell’operatore, complicando la comunicazione e la navigazione degli utenti.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.