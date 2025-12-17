Smartphone irraggiungibili problemi per Vodafone | disservizi su rete mobile e internet fisso
Mercoledì mattina, molti clienti Vodafone hanno sperimentato problemi di connessione, con disservizi sia sulla rete mobile che su quella fissa. Dalle prime ore della giornata, sono state segnalate difficoltà diffusi che hanno causato disagi nell’utilizzo dei servizi dell’operatore, complicando la comunicazione e la navigazione degli utenti.
Mattinata complicata quella di mercoledì per numerosi clienti Vodafone. Dalle 10.30 sono state segnalate diffuse difficoltà nell’utilizzo dei servizi di rete fissa e mobile dell’operatore. Le segnalazioni, raccolte dalla piattaforma Downdetector, hanno rapidamente superato quota 1.500, indicando. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Fastweb down in tutta Italia, problemi e disservizi anche per Vodafone: perché non funziona la rete, che cosa succede e quando riparte
Leggi anche: Vodafone migliore rete mobile secondo Ookla
QUESTO RISOLVE TUTTI I PROBLEMI DI iPHONE
CloudFlare down oggi, problemi 5 dicembre: siti irraggiungibili, guai sul web x.com
CloudFlare down oggi, problemi 5 dicembre: siti irraggiungibili, guai sul web Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.