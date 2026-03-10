Primo trofeo Pedagne | il grande ritorno della vela classe Minialtura

Nel porto esterno di Brindisi si è svolta la prima edizione del Trofeo Pedagne, una competizione dedicata alla vela della classe Minialtura. La regata si è conclusa domenica 8 marzo, con la vittoria dell’equipaggio di “That’s Amore” di Andrea Roma, appartenente alla Lega Navale Italiana di Brindisi. Nella classe J24, invece, ha prevalso un altro equipaggio.

BRINDISI - Un ritorno storico nel porto esterno di Brindisi per la vela classe Minialtura con la prima edizione del Trofeo Pedagne, che si è concluso domenica 8 marzo con il successo dell’equipaggio di “That’s Amore” di Andrea Roma (LniBrindisi), mentre nella classe J24 si è imposto l’equipaggio di «Marbea» di Bruna Azzolini (Compagnia del Mare di Molfetta). L’evento è stato organizzato dalla Lega Navale Italiana di Brindisi.Per la classe Minialtura (riservata a imbarcazioni tra 6 e 10 metri con peso inferiore ai 2000 kg), si è trattato di un ritorno dopo 11 anni e ben 25 anni, però, dall'ultima regata di categoria disputata nel porto interno: una location giudicata splendida dai regatanti, sia per la “generosità” del vento da Nord, sia per il riparo dai frangenti garantito dalla diga di Punta Riso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

L’anno di Napoli capitale europea dello sport si apre nel segno della vela con il l trofeo Marcello CampobassoRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Vela. Il trofeo Burlamacco a Insom e Seravalle. Domenica chiude il campionato StarIl Trofeo Burlamacco Star 2026 organizzato dalla Società Velica Viareggina, su delega della Federvela e in collaborazione con il Club Nautico...