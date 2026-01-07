L’anno di Napoli capitale europea dello sport si apre nel segno della vela con il l trofeo Marcello Campobasso

L’anno di Napoli come Capitale Europea dello Sport si inaugura con il Trofeo Marcello Campobasso, una delle più importanti regate internazionali di vela per giovani. Organizzata al Reale Yacht Club Canottieri Savoia, la competizione vede la partecipazione di 120 velisti provenienti da otto Paesi europei. La 32ª edizione rappresenta un momento di grande tradizione e sportività, offrendo un’occasione di confronto tra i giovani e valorizzando il ruolo di Napoli nel panorama velico internazionale.

L'anno di Napoli Capitale Europea dello Sport si apre nel segno della vela. Aspettando l'America's Cup torna al Reale Yacht Club Canottieri Savoia l'appuntamento con il trofeo Marcello Campobasso, storica regata internazionale della classe Optimist che quest'anno è giunta alla sua 32esima edizione: 120 giovanissimi velisti provenienti da 8 Paesi europei sono entrati in azione tra le acque del golfo regalando il consueto carico di emozioni e spettacolo. Nonostante il maltempo dell'Epifania che ha limitato il programma della competizione bastano le tre manche disputate domenica, nel primo giorno di gare, per assegnare i titoli.

