Domenica si concluderà il campionato Star, con la regata finale che decreterà i vincitori. Nel frattempo, il Trofeo Burlamacco Star 2026, organizzato dalla Società Velica Viareggina con il supporto della Federvela e del Club Nautico Versilia, ha visto Insom e Seravalle dominare nelle ultime prove. La regata si è disputata nelle acque della Versilia, attirando numerosi equipaggi e appassionati di vela.

Il Trofeo Burlamacco Star 2026 organizzato dalla Società Velica Viareggina, su delega della Federvela e in collaborazione con il Club Nautico Versilia. è andato a due dei favoriti, Paolo Insom e Nicolas Seravalle su Ita 8595 Darling, con vittoria nella regata conclusiva e un quarto posto in apertura. Nulla di fatto nella prima giornata a causa delle condizioni meteo marine, mentre in quella seguente quindici vele Star hanno portato a termine due prove. Per i tedeschi Fritz - Gravard (Ger 8513) è arrivato un secondo posto nella classifica finale ex aequo (8 punti) con il fuoriclasse Enrico Chieffi e Cesare Bertuccelli su Ita 8563 Clan. A seguire, Izeese - Burzinski e il carrarino Maurizio Muracchioli con Manlio Corsi (Ita 8497 Stellore). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Vela. Il trofeo Burlamacco a Insom e Seravalle. Domenica chiude il campionato Star

