Il Jihad di Gaza conferma una verità della guerra tragica | terroristi in camice bianco

Il Dottor Gaza: l'idolo di giornali e ong è un colonello di Hamas. Camice bianco e mostrine militari “Il nostro collega Fadi al Wadiya è stato ucciso questa mattina da un attacco nel nord di Gaza, mentre stava andando al lavoro nelle clinica MSF dove dava assistenza. Fadi era un fisioterapista padre di tre figli, lavorava con MSF dal 2018. Condanniamo con assoluta fermezza questo brutale attacco. Dal 7 ottobre 2023, sei dei nostri colleghi e colleghe sono stati uccisi a Gaza”. Così Medici senza frontiere aveva pianto nel 2024 l’uccisione da parte di Israele di Fadi al Wadiya. Il 2 gennaio, a Repubblica, Monica Minardi, presidente di Medici senza frontiere Italia, aveva detto: “Sui nostri collaboratori facciamo controlli rigidi, non assumeremmo mai persone legate a gruppi armati”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

