Prima Porta | rinascita totale entro agosto 2026

A Prima Porta, i lavori di riqualificazione della piazza Saxa Rubra sono iniziati e prevedono una completa ristrutturazione, con termine fissato entro agosto 2026. L’intervento riguarda il rinnovo degli spazi pubblici e la sistemazione delle infrastrutture, con l’obiettivo di restituire alla zona un volto più ordinato e funzionale. La riqualificazione rappresenta un primo passo per un intervento più ampio nella zona di Roma Nord.

Prima Porta si sveglia da un lungo sonno di degrado e caos, pronta per una rinascita concreta. L’intervento parte subito a Roma Nord: rifacimento totale della piazza Saxa Rubra entro agosto 2026. Il quartiere di Prima Porta sta per cambiare volto in modo radicale. Nessun altro progetto ha mai toccato così profondamente il cuore pulsante del territorio, dove sorge l’ufficio anagrafico del municipio XV. La riqualificazione interessa anche la parrocchia locale, la sede Ama e il capolinea dei bus. Intorno al cantiere si concentrano servizi vitali come il nuovo presidio Asl e la stazione ferroviaria della Roma nord. Bar, ristoranti e attività commerciali vivranno trasformazioni significative con questi lavori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prima Porta: rinascita totale entro agosto 2026 Articoli correlati La prima nave porta-droni europea? Entro il 2026 arriva al Portogallo. E intanto Turchia, Cina e Iran…La marina portoghese riceverà entro quest’anno la prima nave porta-droni appositamente costruita dall’Unione Europea, la “D. Carta d’identità cartacea addio: cosa devono fare i cittadini di Como entro agosto 2026Dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente di essere valide, anche se riportano una data di scadenza... He locked her in flames. She survived, lost 200 pounds and returned for revenge!