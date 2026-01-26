Carta d’identità cartacea addio | cosa devono fare i cittadini di Como entro agosto 2026

A Como, dal 3 agosto 2026, le carte d’identità in formato cartaceo non saranno più valide, anche se con scadenza futura. I cittadini devono quindi procedere con le modalità previste per ottenere il nuovo documento elettronico. È importante rispettare questa scadenza per garantire la validità dei propri documenti di identità e assicurarsi di poter viaggiare e usufruire dei servizi pubblici senza problemi.

Dal 3 agosto 2026 tutte le carte d'identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente di essere valide, anche se riportano una data di scadenza successiva. La disposizione deriva dal regolamento europeo del 2019 che uniforma a livello europeo gli standard di sicurezza dei documenti di identità. Questo significa che, superata quella data, il documento cartaceo non potrà più essere utilizzato per l'identificazione personale, né in Italia né all'estero. Per i residenti a Como il passaggio alla Carta d'identità elettronica non è più rinviabile. Chi è ancora in possesso del vecchio documento cartaceo dovrà richiedere per tempo la CIE, evitando di arrivare a ridosso della scadenza europea con il rischio di liste d'attesa o disagi, soprattutto in vista di viaggi, pratiche amministrative o concorsi.

