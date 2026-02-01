La prima nave porta-droni europea? Entro il 2026 arriva al Portogallo E intanto Turchia Cina e Iran…

La marina portoghese si prepara a ricevere entro la fine dell’anno la prima nave porta-droni costruita dall’Unione Europea. Si tratta di un passo importante per le forze armate europee, che vogliono rafforzare la loro capacità di sorveglianza e difesa con tecnologie all’avanguardia. Intanto, Turchia, Cina e Iran continuano a sviluppare le proprie flotte di droni e navi militari, lasciando capire che la corsa alla supremazia navale si fa sempre più intensa. Entro il 2026, questa nave europea sarà operativa nel porto port

La marina portoghese riceverà entro quest'anno la prima nave porta-droni appositamente costruita dall'Unione Europea, la " D. João II ". La nave, formalmente denominata Piattaforma Navale Multifunzionale, è in costruzione presso il cantiere navale olandese Damen, in base a un contratto firmato il 24 novembre 2023, mentre il 7 ottobre del 2024 è avvenuto il taglio della prima lamiera. Il progetto è stato finanziato dal Recovery and Resilience Facility dell'Unione Europea, che fa parte di NextGenerationEU, per un valore di 94,5 milioni di euro, a cui si aggiungono 37,5 milioni di investimenti statali portoghesi.

