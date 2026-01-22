Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan carica Cardinale | blitz a Milanello

Oggi la Gazzetta dello Sport dedica la sua prima pagina a un aggiornamento sul Milan, evidenziando la visita di Cardinale a Milanello. La presenza del presidente statunitense nel centro sportivo rossonero segnala un momento di attenzione e impegno nei confronti del club, in un contesto di rinnovamento e strategie di mercato. La notizia si inserisce in una panoramica più ampia di eventi e sviluppi legati al calcio e al calciomercato.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo interno - 2-0 - della Juventus di Luciano Spalletti sul Benfica di José Mourinho nella 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. In gol Khéphren Thuram e Weston McKennie: i bianconeri possono ambire alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan, carica Cardinale: blitz a Milanello" Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan, la mossa di Cardinale: a Comvest il debito di Elliott"Oggi la Gazzetta dello Sport riporta che il Milan, sotto la guida di Cardinale, ha trasferito a Comvest il debito contratto con Elliott. Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Un Milan d'assalto"Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, si parla della nuova fase del Milan, impegnato in un mercato e in una stagione da affrontare con determinazione.

