Non si ferma all' alt travolge due poliziotti e sperona la volante | in auto crack ed eroina

Un conducente ha ignorato l’alt, travolgendo due agenti e causando un incidente con la volante. Durante l’intervento, è stato trovato in possesso di droga, tra cui crack e eroina. L’episodio evidenzia una situazione di grave pericolo, con l’individuo che ha messo a rischio l’incolumità delle persone coinvolte. La vicenda è al centro delle indagini delle forze dell’ordine per chiarire i dettagli e le eventuali responsabilità.

Non solo non si è fermato all'alt ma ha anche accelerato investendo due poliziotti e speronando la volante. Il tutto per fuggire al controllo, ma la sua fuga è durata poco: gli agenti sono riusciti a bloccarlo arrestando lui e denunciando la donna con cui era in auto trovata con della droga.

