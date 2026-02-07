Gare e arbitri del fine settimana Dalla serie D alla Prima categoria

Le partite di calcio del fine settimana sono pronte a partire, dalla serie D fino alla Prima categoria. Tutti gli incontri scatteranno alle 14.30, tranne quelli di Prima categoria che avranno il calcio d’inizio alle 15. I tifosi già si preparano, mentre arbitri e giocatori si apprestano a scendere in campo per un altro weekend di sport.

Partite e arbitri dalla serie D, calcio d'inizio alle 14.30, alla Prima categoria, fischio d'avvio alle 15. Serie D. Domani: Atletico Ascoli-San Marino: El Amil di Nichelino; Castelfidardo–Termoli: Aureliano di Rossano; Chieti-Notaresco: Garganodi Bologna; Giulianova-Sammaurese: Benestante di Aprilia; Maceratese-Teramo (ore 15): Radovanovic di Maniago; Recanatese-Ancona: Cavacini di Lanciano; Sora-Ostiamare: Castelli di Ascoli; Unipomezia-L'Aquila: Valentini di Bari; Vigor Senigallia–Forsempronese (ore 15): Zantedeschi di Verona. Classifica. Teramo, Ancona 51; Ostiamare 50; L'Aquila 43; Atletico Ascoli, Notaresco 35; Vigor Senigallia 34; Fossombrone 31; Giulianova 29; Maceratese 27; Sora 24; Termoli 23; UniPomezia 22; Recanatese, San Marino 20; Chieti 17; Sammaurese 14; Castelfidardo 12.

