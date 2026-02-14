Il programma del fine settimana Le gare dalla D alla prima categoria

Lunedì mattina, il calcio dilettantistico si prepara a scendere in campo, con partite che coinvolgono squadre dalla Serie D fino alla Prima categoria. La 24ª giornata di campionato in Serie D si svolgerà domani alle 14.30, con incontri come Ancona contro Chieti e Atletico Ascoli che affrontano Castelfidardo. Gli arbitri sono già pronti a dirigere le sfide, provenienti da diverse città italiane, tra cui Vicenza, Seregno e Cagliari. La giornata si preannuncia intensa, con incontri che vedranno squadre di diverse regioni italiane sfidarsi sui campi.

Partite e arbitri dalla D alla Prima categoria. Serie D. Domani alle 14.30 la 24ª giornata: Ancona-Chieti: Patti di Palermo; Atletico Ascoli-Castelfidardo: Cazzavillan di Vicenza; Termoli-Giulianova: Cisternini di Seregno; Sammaurese-Sora: Isu di Cagliari; L'Aquila-Maceratese: Fermo di Torre Annunziata; Notaresco-Vigor Senigallia: Monti di Como; Ostiamare-Recanatese: Vincenzi di Bologna; San Marino-Unipomezia: Colombi di Livorno; Teramo-Forsempronese: Copelli di Mantova. Classifica. Teramo, Ancona 54; Ostiamare 51; L'Aquila 43; Atletico Ascoli 38; Notaresco 36; Vigor Senigallia 35; Giulianova, Fossombrone 32; Maceratese 27; Termoli 26; Sora, UniPomezia 25; San Marino, Recanatese 20; Chieti 18; Sammaurese 14; Castelfidardo 12.