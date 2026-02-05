La nuova scuola Ungaretti verrà consegnata a 380 studenti

Questa mattina le istituzioni di Spinea hanno fatto un sopralluogo al cantiere della nuova scuola Ungaretti. La pioggia degli ultimi giorni ha reso il terreno fangoso e complicato il lavoro, ma i rappresentanti hanno voluto verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori. La scuola, che ospiterà 380 studenti, sta procedendo nonostante le difficoltà.

Impresa non facile, la visita a un cantiere dopo la pioggia di questi giorni e il terreno fangoso, ma le istituzioni di Spinea hanno fatto un sopralluogo pubblico ai lavori nel cantiere della nuova scuola secondaria di primo grado "Ungaretti", per visionare lo stato di avanzamento delle opere che, a causa di rallentamenti dovuti al maltempo, sarà aperto agli studenti il 10 marzo. Il trasloco dal vecchio edificio avverrà in concomitanza con la festa di Santa Francesca Romana. L'intervento è stato finanziato dall'Unione europea nell'ambito del Pnrr, per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici esistenti.

