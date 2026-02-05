La nuova scuola Ungaretti verrà consegnata a 380 studenti

Da veneziatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina le istituzioni di Spinea hanno fatto un sopralluogo al cantiere della nuova scuola Ungaretti. La pioggia degli ultimi giorni ha reso il terreno fangoso e complicato il lavoro, ma i rappresentanti hanno voluto verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori. La scuola, che ospiterà 380 studenti, sta procedendo nonostante le difficoltà.

Impresa non facile, la visita a un cantiere dopo la pioggia di questi giorni e il terreno fangoso, ma le istituzioni di Spinea hanno fatto un sopralluogo pubblico ai lavori nel cantiere della nuova scuola secondaria di primo grado “Ungaretti”, per visionare lo stato di avanzamento delle opere che, a causa di rallentamenti dovuti al maltempo, sarà aperto agli studenti il 10 marzo. Il trasloco dal vecchio edificio avverrà in concomitanza con la festa di Santa Francesca Romana. L’intervento è stato finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Pnrr, per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici esistenti.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Spinea Scuola

Nuova illuminazione per la scuola. Il progetto firmato dagli studenti

Gli studenti delle classi quinte dell’Isis Fermi hanno ideato il nuovo progetto di illuminazione per la scuola, firmato da Sonia Fardelli.

Consegnata al vescovo la nuova statuina del presepe

Ogni anno Coldiretti e Confartigianato consegnano alle Diocesi una nuova statuina del presepe, simbolo di tradizione e attualità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Spinea Scuola

Argomenti discussi: Massimo Popolizio racconta Ungaretti; A Roma l'anteprima di Vita di un uomo - Giuseppe Ungaretti, docufilm sul poeta girato nelle Marche; Spinea, scuolabus salta la fermata: bimbi costretti ad andare a piedi.

Addio Da Vinci. Ora la nuova scuolaÈ partita la demolizione della scuola media Leonardo da Vinci Ungaretti, che si prepara ad una vita tutta nuova. Ci vorrà al massimo un anno e mezzo e la città avrà una scuola nuova, moderna, ... ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.