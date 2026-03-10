Il prezzo del petrolio è in aumento e il Governo sta lavorando a un piano per contrastare l’aumento di benzina e diesel. L’obiettivo è ridurre gli effetti del caro energia sulle tasche delle famiglie, attraverso misure specifiche per contenere i rincari sui carburanti. La strategia è in fase di definizione e mira a limitare le conseguenze di un mercato in tensione.

Il Governo Meloni è al lavoro per frenare il rincaro di benzina e diesel e contenere l’impatto del caro energia sulle famiglie. Tra le misure allo studio c’è l’attivazione delle accise mobili, un meccanismo fiscale pensato per ridurre il prezzo della benzina quando il costo del petrolio aumenta e lo Stato incassa più Iva. L’obiettivo è doppio: limitare la crescita dei prezzi alla pompa e contrastare eventuali fenomeni speculativi. Ma si intravede un problema all’orizzonte: il taglio potrebbe essere limitato a pochi centesimi al litro se non verranno trovate risorse aggiuntive. Prezzi benzina in aumento: quanto costa fare il pieno oggi. Il Governo sta valutando diverse strade per intervenire: un decreto legge sui carburanti;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo del petrolio su, il piano del Governo anti speculazione su diesel e benzina

Articoli correlati

Prezzo petrolio in aumento, cosa sono le accise mobili su benzina e diesel a cui pensa il Governo MeloniCon il prezzo del petrolio in aumento, Meloni valuta le accise mobili su benzina e diesel: se i rincari diventano stabili, la maggiore IVA incassata...

Guerra in Iran, prezzo benzina: piano anti speculazione concordato con Guardia di Finanza da Urso e Giorgetti“Allo stato attuale, il prezzo medio dei carburanti è al di sotto dei 2 euro al litro, valori ben lontani dai picchi registrati nel 2022 dopo...

Altri aggiornamenti su Prezzo del petrolio su il piano del...

Temi più discussi: Previsioni Prezzo del Petrolio: Greggio Oltre $90 Mentre il Conflitto in Medio Oriente Si Intensifica, Il Petrolio a $150 È il Prossimo?; Il prezzo del gas vola (+40%) dopo l'attacco all'Iran, da QatarEnergy stop al Gnl: l'impatto su benzina e bollette; La guerra in Iran sta già facendo impennare il prezzo del petrolio, ma sarà Trump a determinare quanto; Guerra Iran, il prezzo di gas e petrolio è già in aumento.

Prezzo del petrolio su, il piano del Governo anti speculazione su diesel e benzinaIl Governo Meloni è al lavoro per frenare il rincaro di benzina e diesel e contenere l’impatto del caro energia sulle famiglie. Tra le misure allo studio c’è l’attivazione delle accise mobili, un ... quifinanza.it

Prezzo petrolio in aumento, cosa sono le accise mobili su benzina e diesel a cui pensa il Governo MeloniCon il prezzo del petrolio in aumento, Meloni valuta le accise mobili su benzina e diesel: usare più IVA per ridurre le accise e calmierare i prezzi ... virgilio.it

Il prezzo “reale” dell’oro nero è del 30% superiore ai livelli medi di prima del conflitto. Ma salì di più nel 1974, prima di Lehman, nelle primavere arabe e con l’Ucraina - facebook.com facebook

Il #prezzo del #gas naturale sulla piazza TTF di Amsterdam balza ai massimi dal 2022, a 64 euro/MWh. I contratti future sul mese di aprile guadagnano il 20%. FederPetroli: "È l'effetto panico per la guerra in #Iran e la situazione nel Golfo Persico". x.com