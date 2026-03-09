A Padova, tra martedì e mercoledì, i prezzi della benzina sono aumentati rapidamente, a causa della guerra in Iran. I gestori delle stazioni di servizio affermano che i rincari sono ingiustificati e che non sono loro a decidere di alzare i prezzi. Sono stati avviati controlli per verificare la situazione e accertare eventuali irregolarità.

PADOVA - L’impennata, rapida e improvvisa, è arrivata tra martedì e mercoledì quando il riverbero della guerra scoppiata in Iran ha avuto ripercussioni sul prezzo del petrolio e quindi della benzina, facendo tornare il costo al litro ben oltre quel 1,6 euro che a inizio anno – con il taglio di alcune accise sui carburanti – aveva rappresentato una boccata d’ossigeno per gli automobilisti. E per evitare che il balzo verso l’alto dei prezzi sia l’occasione per truffare Stato e consumatori, nei giorni scorsi sono cominciati anche a Padova i controlli della guardia di finanza alle pompe di benzina e nei depositi di gasolio. SOTTO OSSERVAZIONE... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Benzina alle stelle per la guerra in Iran, i gestori: «Prezzi ingiustificati. Non li alziamo noi». Scattano i controlli

Effetti della guerra: alle pompe di benzina prezzi già alle stelle. La mappa dei distributori nel PistoiesePistoia, 7 marzo 2026 – La guerra si è fatta subito sentire alle pompe di benzina.

Prezzi di diesel e benzina alle stelle: controlli della finanza nei distributoriDiesel e benzina sempre più cari: dopo pochi giorni di conflitto in Iran si stanno registrando forti aumenti del prezzo dei carburanti.

Tutto quello che riguarda Benzina alle stelle per la guerra in....

Temi più discussi: Carburanti alle stelle: benzina oltre 1,7 euro, diesel fino a 2,5 in autostrada | Quattroruote.it; Carburanti: tra conflitto in Medio Oriente e accise i prezzi del diesel volano alle stelle.; Gasolio alle stelle, romani in fila al benzinaio: il prezzo dei carburanti sfonda il muro dei 2 euro; Stangata benzina a Roma: il gasolio sfonda il muro dei 2 euro. La mappa dei rincari.

Benzina alle stelle per la guerra in Iran, i gestori: «Prezzi ingiustificati. Non li alziamo noi». Scattano i controlliPADOVA - L’impennata, rapida e improvvisa, è arrivata tra martedì e mercoledì quando il riverbero della guerra scoppiata in Iran ha avuto ripercussioni sul prezzo ... ilgazzettino.it

Guerra in Iran, benzina e gasolio alle stelle: spunta l’ipotesi di sterilizzazione delle acciseCon la guerra in Iran, si teme il peggio: aumenti di benzina e diesel alle stelle. Prende corpo l'idea di sterilizzare le accise ... newsauto.it

Speculazione nel rincaro dei prezzi del carburante Prezzo benzina oggi: 1,759€ Una settimana fa (01.03.26): 1.639€ Ovviamente stesso distributore! Il costo dell’energia è già schizzato, carburanti in testa. Con il blocco allo stretto di Hormuz rischia il sist - facebook.com facebook

Accise su benzina e gasolio, ecco quanto paghiamo in più quando facciamo il pieno #benzina x.com