Meteo Avellino | le previsioni per l' 11 gennaio 2026
Le previsioni meteo per Avellino dell'11 gennaio 2026 indicano una giornata con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le condizioni climatiche saranno stabili, offrendo un clima tranquillo e senza particolari variazioni nel corso della giornata. È consigliabile comunque monitorare eventuali aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni.
Ad Avellino, l'11 gennaio 2026, sarà caratterizzata da cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni.Temperature basse: massima di 6°C e zero termico sotto i 1000 metriLe temperature si manterranno su valori contenuti: la massima raggiungerà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
