È stata proposta l’inclusione dello screening nutrizionale nei Livelli essenziali di assistenza per i pazienti oncologici. La malnutrizione legata al cancro è una condizione frequente, che spesso non viene rilevata tempestivamente. Questa situazione influisce sulla capacità di tollerare le terapie e comporta un incremento dei costi sanitari. La proposta mira a migliorare la diagnosi precoce di questa problematica.

La malnutrizione oncologica è una condizione spesso sottovalutata, che compromette la tolleranza ai trattamenti e aumenta significativamente i costi sanitari. È quanto emerso durante la conferenza stampa “Prevenzione e screening nutrizionali precoci: un nuovo capitolo per il paziente oncologico”, promossa da Elena Murelli, Membro della 10a Commissione del Senato della Repubblica, svoltasi a Roma. In apertura, Elena Murelli ha sottolineato le responsabilità della politica nella gestione delle risorse destinate dall’ultima Manovra: “La malnutrizione in oncologia è una condizione che incide in modo determinante sulla qualità di vita dei pazienti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Prevenzione, proposta di inserimento screening nutrizionale per i pazienti oncologici nei LEA

Articoli correlati

Leggi anche: Tumori, malnutrizione diffusa: esperti chiedono screening nutrizionale nei Lea

Prevenzione e screening nutrizionale in oncologiaLa malnutrizione oncologica è una condizione spesso sottovalutata, che compromette la tolleranza ai trattamenti e aumenta significativamente i costi...

Approfondimenti e contenuti su Prevenzione proposta di inserimento...

Discussioni sull' argomento Obesità, cresce il peso della malattia in Italia. Prevenzione e presa in carico tra le priorità; Riforma delle professioni sanitarie. La maggioranza allarga il perimetro: più flessibilità su libera professione per medici e infermieri, stretta su aggressioni e nuovo status per gli specializzandi; Il Parco delle Orobie va fuori strada; Verso un osservatorio nazionale su ipoacusia e sordità: alla Camera dei Deputati il fronte comune tra scienza, istituzioni e associazioni.

Prevenzione. Schillaci: Con popolazione che invecchia, Ssn resta forte se si aderisce agli screening. Superare differenze regionaliIl ministro della Salute Orazio Schillaci in collegamento con il talk La prevenzione si fa sentire a Sanremo, ricordando l'importanza della prevenzione e l'impegno del ministero. quotidianosanita.it

Giornata Mondiale del Rene, open day all’Ospedale Monaldi: screening gratuiti senza prenotazione In occasione della Giornata Mondiale del Rene, l’Azienda Ospedaliera dei Colli promuove un open day dedicato alla prevenzione e alla salute renale, in prog - facebook.com facebook

A Varese e Tradate tre occasioni per fare prevenzione e prendersi cura della salute renale - x.com