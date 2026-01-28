Screening nutrizionale a domicilio per i più fragili

Da oggi, l’Asst di Lodi ha avviato uno screening nutrizionale a domicilio per le persone over 65 e i più fragili. Il progetto, partito ufficialmente il 15 gennaio, mira a controllare lo stato nutrizionale di chi ha bisogno di assistenza speciale, soprattutto dopo aver lasciato ospedali o percorsi ambulatoriali. Si tratta di un intervento concreto per aiutare chi rischia di perdere peso o di avere problemi di salute legati alla nutrizione.

Un nuovo tassello si aggiunge al rafforzamento dell’assistenza territoriale dell’ Asst di Lodi. È diventato pienamente operativo, dopo l’avvio ufficiale del 15 gennaio, il progetto di screening nutrizionale a domicilio, rivolto ai pazienti over 65 e alle persone particolarmente fragili, dimessi dai reparti ospedalieri o da percorsi ambulatoriali. "Un progetto significativo – sottolinea il direttore generale Guido Grignaffini – che rappresenta un ulteriore salto di qualità nell’alleanza tra ospedale e territorio, con un concreto potenziamento dei servizi assistenziali". Lo screening è destinato a soggetti a rischio di malnutrizione, una condizione clinica che può manifestarsi sia per difetto sia per eccesso e che risulta spesso aggravata da patologie croniche, dall’invecchiamento e carenze di micronutrienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

