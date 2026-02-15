Livia Ottolenghi eletta presidente dell' Unione Comunità Ebraiche Italiane Gli auguri di Gualtieri

Livia Ottolenghi è diventata presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane dopo aver vinto le elezioni durante il consiglio nazionale, in seguito a una votazione serrata. Ottolenghi ha già annunciato di voler promuovere iniziative per rafforzare i legami tra le comunità e affrontare le sfide attuali. Il sindaco Gualtieri le ha inviato un messaggio di auguri, sottolineando l'importanza di un ruolo così rappresentativo per la comunità.

Romana, 63 anni, succede a Noemi Di Segni. Messaggi da numerosi esponenti della politica locale e nazionale E' Livia Ottolenghi la nuova presidente dell'Unione delle Comunitò Ebraiche Italiane (Ucei). L'elezione è avvenuta nell'ambito del consiglio nazionale. Succede a Noemi Di Segni. Continua la tradizione di donne ai vertici delle Comunità Ebraiche Italiane. Dopo due mandati consecutivi (dal 2016 al 2026), lascia Noemi Di Segni e il testimone passa a Livia Ottolenghi. La nuova presidente era candidata per la lista “Ha bait”, che in ebraico significa “la casa”. Romana, 63 anni, professoressa di Odontoiatria alla Sapienza, è sempre stata attiva nelle istituzioni ebraiche tra asili, scuole, comunità romana e appunto unione nazionale.🔗 Leggi su Romatoday.it

