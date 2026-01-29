Montevarchi Storia di una città sabato la presentazione del volume alla Casa del Popolo

Sabato alla Casa del Popolo di Montevarchi è stato presentato un nuovo volume che ripercorre oltre mille anni di storia della città. L’autore ha raccontato le vicende dalle origini medievali fino ai giorni nostri, coinvolgendo il pubblico con aneddoti e immagini d’epoca. La sala era piena di curiosi e appassionati che hanno ascoltato con attenzione i dettagli di questa lunga evoluzione urbana.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Un viaggio lungo oltre mille anni nella storia di Montevarchi, dalle origini medievali fino alla città contemporanea. Sabato 31 gennaio, alle ore 17.00, la Sala Grande della Casa del Popolo di Montevarchi, in via Ammiraglio Burzagli 54, ospiterà la presentazione del volume "Montevarchi. Storia di una città. Dalle origini ai giorni nostri", edito da Aska Edizioni. Il libro propone un ampio racconto illustrato che ripercorre le principali tappe della storia cittadina. Il percorso prende avvio dall'anno Mille, con la nascita del castello di Monte Guarco e dello Spedale di Sant'Angelo alla Ginestra, per poi seguire la formazione del Mercatale medievale, le trasformazioni urbane, la crescita demografica e l'evoluzione economica del centro valdarnese.

