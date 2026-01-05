Il Pd presenta la mozione unitaria Lombardi | Al servizio della nostra comunità democratica

Da casertanews.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico di Caserta annuncia la presentazione di una mozione unitaria in vista della fase conclusiva del Congresso provinciale. Lombardi sottolinea l’importanza di un percorso basato su unità, partecipazione e condivisione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del partito a servizio della comunità democratica locale. Questa iniziativa mira a coinvolgere attivamente i membri e a promuovere un dialogo aperto e costruttivo all’interno del partito.

In vista della fase conclusiva del Congresso della Federazione provinciale del Partito Democratico di Caserta, prende ufficialmente forma un nuovo percorso politico fondato su unità, partecipazione e condivisione. Con la presentazione della mozione unitaria “Esserci per Caserta”, il Partito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Il Pd presenta la mozione unitaria, Lombardi: "Al servizio della nostra comunità democratica"

