‘Non Una di Meno’ Catania 8 marzo | mobilitazione femminista e transfemminista per la Giornata internazionale delle donne

Il 8 marzo a Catania si è svolta una manifestazione organizzata dall’Associazione ‘Non Una di Meno’ per celebrare la Giornata internazionale delle donne. Il corteo ha attraversato le vie della città, coinvolgendo numerose persone che hanno manifestato contro la guerra, la violenza patriarcale e le disuguaglianze di genere. L’evento ha visto la partecipazione di attivisti e cittadini uniti in un corteo pubblico.

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dall'Associazione 'Non Una di Meno' Catania. Il corteo è previsto alle ore 17:30 in via Etnea, all'ingresso di Villa Bellini, punto di ritrovo da cui partirà la manifestazione. Le attiviste e gli attivisti spiegano che l'8 marzo non rappresenta una semplice ricorrenza celebrativa, ma un momento di lotta e rivendicazione politica. A dieci anni dal primo sciopero transfemminista, il movimento torna in piazza per denunciare le condizioni che continuano a colpire donne e persone LGBTQIA+. Mariagiovanna evidenzia come ogni anno centinaia di donne e persone LGBTQIA+ subiscano violenze fisiche, psicologiche ed economiche, spesso da partner o ex partner.