Sanità il calvario di un paziente oncologico | Ad Ancona visite impossibili per una gastroscopia serve l' assessore

Un uomo si è ritrovato in balia della burocrazia a Ancona, dove le visite mediche diventano un'impresa. Per una gastroscopia, ha dovuto chiedere direttamente all’assessore, perché altrimenti non avrebbe trovato un appuntamento. La sua storia mette in luce le difficoltà di chi cerca assistenza sanitaria in città, anche quando la salute impone rapidità e attenzione.

ANCONA – Trasferirsi per godersi la pensione e trovarsi di fronte a un muro di gomma burocratico, proprio quando la salute richiederebbe massima attenzione. È la storia di Ettore Vita, 77 anni, cittadino arrivato ad Ancona dalla Campania, che ha deciso di affidarci il racconto della sua odissea.

