Al via la XXVI edizione di PulciNellaMente | Sant’Arpino capitale del teatro scuola

È iniziata la preparazione della XXVI edizione di “PulciNellaMente”, la Rassegna Nazionale di Teatro Scuola che si svolgerà a Sant’Arpino dal 3 al 10 maggio 2026. Un appuntamento che coinvolge studenti e insegnanti, promuovendo la cultura teatrale tra le giovani generazioni e valorizzando il ruolo del teatro scolastico come strumento di crescita e formazione.

È ufficialmente partita l'organizzazione della ventiseiesima edizione della Rassegna Nazionale di Teatro Scuola "PulciNellaMente", che si terrà a Sant'Arpino dal 3 al 10 maggio 2026.Il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha inviato a tutte le

