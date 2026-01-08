Concerto gratis con Franco Ricciardi e Rosario Miraggio | c'è la sagra della porchetta a Sant'Antonio Abate

A Sant'Antonio Abate si svolge la Festa di Sant'Antonio, un evento di sette giorni caratterizzato da spettacoli e musica dal vivo. Tra le iniziative, sono previsti concerti gratuiti con artisti come Franco Ricciardi e Rosario Miraggio. L'occasione rappresenta un momento di aggregazione e tradizione per la comunità locale, accompagnato anche dalla tradizionale sagra della porchetta.

Sette giorni di spettacoli a Sant'Antonio Abate per la Festa di Sant'Antonio: concerti gratis con Franco Ricciardi e Rosario Miraggio.

