Terza edizione per il premio in memoria di Raul Gardini

Torna il premio dedicato a Raul Gardini, giunto alla sua terza edizione. La cerimonia si terrà a Ravenna, con l'organizzazione della Fondazione Raul Gardini e il supporto di vari partner, tra cui il Comune, l’Università di Bologna e il Spring, il cluster italiano della bioeconomia. La manifestazione punta a valorizzare progetti scientifici e culturali in memoria dell’imprenditore, coinvolgendo studiosi e professionisti del settore.

Torna il Premio in memoria di Raul Gardini, progetto di alto profilo scientifico e culturale promosso dalla Fondazione Raul Gardini, in collaborazione con il Comune di Ravenna, la Fondazione Flaminia, l'Università di Bologna – Campus di Ravenna e il Spring – Cluster italiano della bioeconomia.

