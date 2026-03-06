Sanità Premio Eccellenze Europee 2026 di Assotutela all’ospedale San Giovanni

Il Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni Addolorata ha ricevuto il Premio “Eccellenze Europee” 2026 da Assotutela, riconoscimento assegnato per il suo livello di professionalità e attenzione nella tutela della salute. L’annuncio è stato pubblicato oggi, sottolineando il ruolo di questo reparto come esempio di eccellenza nel settore sanitario.

Il Pronto Soccorso del San Giovanni Addolorata premiato da Assotutela come esempio di eccellenza e professionalità nella tutela della salute.. "L'associazione Assotutela ha deciso di conferire all'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma il premio "Eccellenze Europee" 2026, con un riconoscimento speciale dedicato al suo Pronto Soccorso, per l'alto livello di professionalità, il lavoro quotidiano e l'impegno costante nella tutela del diritto alla salute dei cittadini ". Così, in una nota Assotutela. " A consegnare il riconoscimento, nell'edizione che si terrà prossimamente a Bruxelles, sede del Parlamento Europeo, sarà il presidente della associazione, Michel Emi Maritato, che ha sottolineato come il presidio sanitario romano rappresenti un esempio concreto di dedizione al servizio pubblico e di attenzione verso i pazienti.