Aperte ufficialmente le iscrizioni per l' edizione 2026 della Coppa Giulietta & Romeo

Sono aperte le iscrizioni per la Coppa Giulietta & Romeo 2026, che si terrà all'inizio della prossima stagione. L'evento, primo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, conferma il suo ruolo di Round 1 del campionato tricolore, offrendo agli appassionati l'opportunità di partecipare a una manifestazione di rilievo nel panorama delle auto storiche italiane.

