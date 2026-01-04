Aperte ufficialmente le iscrizioni per l' edizione 2026 della Coppa Giulietta & Romeo
Sono aperte le iscrizioni per la Coppa Giulietta & Romeo 2026, che si terrà all'inizio della prossima stagione. L'evento, primo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, conferma il suo ruolo di Round 1 del campionato tricolore, offrendo agli appassionati l'opportunità di partecipare a una manifestazione di rilievo nel panorama delle auto storiche italiane.
Hanno aperto ufficialmente venerdì 2 gennaio le iscrizioni alla Coppa Giulietta & Romeo 2026, appuntamento che anche nella prossima stagione avrà l’onore di inaugurare il Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, confermandosi Round 1 della serie tricolore. La manifestazione è in programma. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Aperte ufficialmente le iscrizioni per l'edizione 2026 della Coppa Giulietta & Romeo
Coppa Giulietta e Romeo 2026, aperte le iscrizioni alla regolarità storica - Sono aperte ufficialmente le iscrizioni alla Coppa Giulietta e Romeo 2026, gara di regolarità in programma dal 6 al 7 febbraio che apre la nuova stagione del Campionato Italiano Regolarità Auto Storic ... ansa.it
