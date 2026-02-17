La parata di stelle al premio Zeffirelli così Firenze celebra il Maestro

Il premio Zeffirelli ha portato in scena una vera e propria parata di artisti, dimostrando quanto il talento del Maestro abbia ancora vita nella città. L’evento ha attirato numerosi spettatori nelle strade del centro, dove attori e registi hanno sfilato con entusiasmo, portando con sé ricordi e riconoscimenti. Tra i protagonisti, anche giovani emergenti che hanno dedicato il loro successo alla memoria di Zeffirelli. Firenze si accende di colori e applausi, rendendo omaggio a uno dei suoi grandi artisti.

Firenze, 17 febbraio 2026 – Luce diversa quando Firenze quando celebra uno dei suoi figli più visionari. Ieri nel Salone dei Cinquecento solenne di Palazzo Vecchio la prima edizione del Premio dedicato al Maestro Franco Zeffirelli ha trasformato la memoria in evento, l'eredità in stile, la cultura in racconto contemporaneo. Non una semplice cerimonia, ma una serata dal gusto internazionale, dove il cinema incontra l'opera e il glamour si intreccia con la storia. Tra i protagonisti più attesi, Robert Powell l'attore dagli occhi chiarissimi che il mondo continua a vedere come l'iconografia vera del volto di Cristo di Gesù di Nazareth. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La parata di stelle al premio Zeffirelli, così Firenze celebra il Maestro Firenze, il Premio Zeffirelli ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica Il Premio Zeffirelli di Firenze ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, un riconoscimento ufficiale che conferma il suo valore nel settore culturale e artistico. Firenze, il premio Zeffirelli a Placido Domingo e Robert Powell Questa mattina a Firenze si è annunciato il nuovo Premio Franco Zeffirelli, un evento che vuole diventare un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo.