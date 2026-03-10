Precipita nella fossa dell’acciaieria mentre lavora | volo di quattro metri davanti ai colleghi

Un operaio è caduto in una fossa dell’acciaieria mentre stava lavorando, precipitando da un’altezza di circa quattro metri. L’incidente è avvenuto ieri sera nello stabilimento di via dell’Industria 40 davanti ai colleghi, che hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e l’uomo è stato portato in ospedale con ferite.

L'incidente nella tarda serata di ieri, lunedì 9 marzo, nello stabilimento Acciaieria Fonderia Cividale. Il lavoratore è precipitato in una fossa destinata allo stoccaggio degli stampi Un volo improvviso nel vuoto, sotto gli occhi dei colleghi. Momenti di grande apprensione nella tarda serata di ieri, lunedì 9 marzo, allo stabilimento dell'Acciaieria Fonderia Cividale, in via dell'Industria 40, dove un operaio è rimasto ferito dopo essere precipitato all'interno di una fossa utilizzata per lo stoccaggio degli stampi. La caduta, di circa quattro metri, è avvenuta mentre il lavoratore stava operando nell'area produttiva dello stabilimento.