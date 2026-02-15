Medici indagati a Ravenna presidio dei colleghi davanti al Bufalini | Vicini a chi lavora nella sanità pubblica

A Ravenna, cinque medici sono sotto indagine per presunti errori nella gestione dei pazienti, e questo ha spinto i colleghi a scendere in piazza. I sanitari di Cesena si sono uniti alla protesta, e lunedì 16 febbraio alle 13:30 si riuniranno davanti all’ospedale Bufalini per mostrare vicinanza al personale del reparto di Malattie Infettive, coinvolto nelle recenti perquisizioni.

Un presidio di solidarietà a sostegno del personale sanitario del reparto di Malattie Infettive di Ravenna, perquisito nei giorni scorsi nel quadro di un'inchiesta penale Anche i sanitari di Cesena si mobilitano in supporto di quelli ravennati. Lunedì 16 febbraio alle 13:30, davanti all'ingresso dell'ospedale Bufalini, si terrà un presidio di solidarietà a sostegno del personale sanitario del reparto di Malattie Infettive di Ravenna, perquisito nei giorni scorsi nel quadro di un'inchiesta penale. "Le modalità di accertamento, degne di reati violenti e contro la persona, ci sono risultate estremamente impattanti sull'unità operativa e sui sanitari coinvolti - spiegano i promotori dell'iniziativa, il gruppo Operatori sanitari uniti e Sanitari per Gaza Cesena -.

