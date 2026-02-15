Medici indagati a Ravenna presidio dei colleghi davanti al Bufalini | Vicini a chi lavora nella sanità pubblica
A Ravenna, cinque medici sono sotto indagine per presunti errori nella gestione dei pazienti, e questo ha spinto i colleghi a scendere in piazza. I sanitari di Cesena si sono uniti alla protesta, e lunedì 16 febbraio alle 13:30 si riuniranno davanti all’ospedale Bufalini per mostrare vicinanza al personale del reparto di Malattie Infettive, coinvolto nelle recenti perquisizioni.
Un presidio di solidarietà a sostegno del personale sanitario del reparto di Malattie Infettive di Ravenna, perquisito nei giorni scorsi nel quadro di un’inchiesta penale Anche i sanitari di Cesena si mobilitano in supporto di quelli ravennati. Lunedì 16 febbraio alle 13:30, davanti all'ingresso dell'ospedale Bufalini, si terrà un presidio di solidarietà a sostegno del personale sanitario del reparto di Malattie Infettive di Ravenna, perquisito nei giorni scorsi nel quadro di un’inchiesta penale. "Le modalità di accertamento, degne di reati violenti e contro la persona, ci sono risultate estremamente impattanti sull’unità operativa e sui sanitari coinvolti - spiegano i promotori dell'iniziativa, il gruppo Operatori sanitari uniti e Sanitari per Gaza Cesena -.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
La Regione Emilia-Romagna e i medici di base hanno raggiunto un’intesa importante.
I colleghi degli indagati: "Ingresso violento in reparto. I medici non sono criminali"
Marco Montanari, medico oncologo ed ex consigliere comunale del Pd, ha commentato l’incidente avvenuto ieri sera nel reparto di oncologia dell’ospedale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
