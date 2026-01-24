Giallo a Milano un 54enne incensurato precipita dalla finestra di un B&B in pieno centro e muore

A Milano, un uomo di 54 anni è deceduto dopo essere precipitato dalla finestra di un B&B nel centro città. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio, e le autorità stanno indagando sulle cause di quanto accaduto. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità, mentre le indagini proseguono per chiarire le circostanze di questa tragica morte.

Milano, 23 gennaio 2026 – Giallo in pieno centro. E la pesante ombra di un omicidio ad aleggiare sulla morte di un cinquantaquattrenne romeno, caduto nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30, da un'altezza di circa 15 metri nel cortile interno del condominio al civico 8 di via Nerino, cinque minuti a piedi da piazza Duomo. Tutti i punti poco chiari . L'uomo è precipitato dal quarto piano dello stabile, dalla finestra della stanza di un bed&breakfast. Il particolare che ha fatto subito pensare a qualcosa di diverso da un suicidio o da un incidente è stato riferito agli investigatori da alcuni residenti: subito dopo la tragedia, almeno un uomo si è allontanato in maniera frettolosa dallo stabile dopo aver scambiato due parole con la custode. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giallo a Milano, un 54enne incensurato precipita dalla finestra di un B&B in pieno centro e muore Leggi anche: Genova, turista americano precipita e muore in un b&b del centro, il giallo della ringhiera rotta Leggi anche: Milano, ragazza 24enne violentata nella notte in via Crocefisso, in pieno centro: fermato cittadino italiano 22enne incensurato Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Giallo al Gratosoglio, la lite e poi lo sparo in strada: giovane ferito a un piede; Murder Mystery: Delitto al Museo. Risolvi un macabro omicidio; Milano, incendio all’ospedale Sacco: evacuato un padiglione; Milano, abbandonato davanti all'ospedale di Magenta con una ferita al torace, 30enne muore poco dopo: è giallo. Sparatoria a Milano, ferito al piede un 23enne al GratosoglioColpito al piede durante una lite in strada: il giovane è stato soccorso e trasportato al Policlinico in codice giallo. Indagini in corso ... affaritaliani.it Scomparsa Diego Baroni, il giallo del post su TikTok: le ultime tracce del 14enne a MilanoVeronese, è sparito nel nulla dal 12 gennaio: due amiche lo avevano salutato in stazione. L’ansia della famiglia e della comunità ... corrieredelveneto.corriere.it Milano, il 36enne eritreo è stato trasportato al Niguarda in codice giallo, con evidenti ustioni sulla schiena, sul polpaccio destro e in alcune parti del volto. - facebook.com facebook A “Nero su bianco” (televisione svizzera): il giallo a Milano con #GiorgioScerbanenco, #HansTuzzi, #GianAndreaCerone. Al minuto 17.39, link nei commenti. x.com

