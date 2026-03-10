Uno studio in Canada ha analizzato i rischi legati all’uso di integratori pre-allenamento tra giovani di età compresa tra 16 e 30 anni. I risultati mostrano che chi assume questi prodotti ha più del doppio delle probabilità di dormire cinque ore o meno a notte rispetto a chi non li utilizza. La ricerca si concentra esclusivamente sui dati raccolti e sui comportamenti dei partecipanti.

Un’analisi condotta in Canada su giovani tra i 16 e i 30 anni ha evidenziato un rischio concreto: chi assume integratori pre-allenamento presenta più del doppio delle probabilità di dormire cinque ore o meno per notte. Il colpevole principale è la caffeina, presente in dosi che variano da 90 a oltre 350 milligrammi per singola assunzione, quantità superiori a quelle di una lattina di bevanda gassata o di una tazza di caffè. I marchi più diffusi come Bang!, Jack3D e C4 contengono stimolanti che bloccano i recettori dell’adenosina, ritardando l’insorgenza del sonno e compromettendone la qualità profonda. I ricercatori suggeriscono di evitare questi prodotti nelle 12-14 ore precedenti il riposo notturno per mitigare gli effetti negativi sulla salute fisica ed emotiva degli adolescenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pre-workout: il rischio insonnia raddoppia per i giovani

