Libertà di stampa e precariato | il Premio Odoardo Focherini raddoppia e guarda ai giovani giornalisti
Il Premio “Odoardo Focherini” si amplia, raddoppiando le proprie iniziative per valorizzare il ruolo della stampa nella società democratica. L’obiettivo è riconoscere l’importanza del giornalismo e, allo stesso tempo, offrire un sostegno concreto ai giovani professionisti che operano in condizioni di precarietà. Questa iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela della libertà di stampa e sulla necessità di migliorare la situazione lavorativa dei giornalisti italiani.
Riconoscere il ruolo centrale della stampa nella vita democratica e, al contempo, lanciare un messaggio attraverso un sostegno concreto sulla delicata situazione dei tanti giornalisti che, in Italia, si trovano a svolgere la professione in condizioni di precarietà: è a partire da tali presupposti.
