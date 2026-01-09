Libertà di stampa e precariato | il Premio Odoardo Focherini raddoppia e guarda ai giovani giornalisti

Il Premio “Odoardo Focherini” si amplia, raddoppiando le proprie iniziative per valorizzare il ruolo della stampa nella società democratica. L’obiettivo è riconoscere l’importanza del giornalismo e, allo stesso tempo, offrire un sostegno concreto ai giovani professionisti che operano in condizioni di precarietà. Questa iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela della libertà di stampa e sulla necessità di migliorare la situazione lavorativa dei giornalisti italiani.

La libertà di stampa in Italia è a rischio #PeterGomez - facebook.com facebook

