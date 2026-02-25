Vieste raddoppia il King&Queen of the Beach Serie A con l' arrivo dei giovani

Vieste rafforza la propria stagione estiva puntando su eventi sportivi di livello. Il King & Queen of the Beach Serie A torna sulla spiaggia viestana il 27 e il 28 giugno, consolidando una crescita continua del turismo legato allo sport. L’evento è promosso dall’Asd King of the Beach di Porto San Giorgio e si svolge in una cornice balneare di grande richiamo, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale a favorire una programmazione sportiva di rilievo e la valorizzazione dell’indotto turistico. La due giorni prevede la partecipazione di 16 atleti tra uomini e donne, con 8 professionisti per genere. L’azione, promossa dall’Asd King of the Beach, rientra nel progetto king & queen beach volley tour, attivo da 27 anni e presente in 10 regioni italiane, con oltre dodici ore di trasmissione sui canali Sky Sport. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi anche:

Queen: in arrivo la riedizione deluxe di “Queen II”

Norway crown princess apologises to king and queen over Epstein friendship

Candido o l’Ottimismo – Voltaire | Audiolibro Completo in Italiano Classico Satirico-Filosofico