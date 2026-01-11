Segni | Colleferro Importante operazione antidroga della Polizia di Stato Arrestati per spaccio di cocaina crack e hashish due ventenni
Nella zona di Segni e Colleferro, la Polizia di Stato ha portato a termine un'operazione antidroga, arrestando due giovani ventenni responsabili di spaccio di cocaina, crack e hashish. L’intervento si inserisce in un più ampio servizio di controllo del territorio volto a contrastare i reati legati alla droga e a garantire la sicurezza della comunità locale.
