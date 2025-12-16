Blitz antidroga | sequestrati 15 chili di hashish cocaina e metanfetamine in casa In manette un 26enne

Nella serata del 9 dicembre, i carabinieri di Modena e Carpi hanno condotto un blitz antidroga, sequestrando 15 chili di hashish, cocaina e metanfetamine in una casa. Un 26enne residente a Carpi è stato arrestato in flagranza di reato. L'operazione ha portato alla scoperta di un importante deposito di sostanze stupefacenti.

Un uomo di 26 anni, residente a Carpi, è finito in manette nella serata del 9 dicembre. L'arresto in flagranza, eseguito dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Modena, con il supporto dei colleghi del Norm di Carpi, è scattato con l'accusa di detenzione finalizzata. Modenatoday.it

