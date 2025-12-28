Cade dal parapetto sul Lungomare di Pozzuoli e precipita sugli scogli | uomo salvato dai pompieri

🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 28 dicembre, un uomo è caduto dal parapetto sul Lungomare di Pozzuoli, precipitando sugli scogli. L'incidente, segnalato dai passanti, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a trarlo in salvo. L’intera operazione si è svolta con successo, evitando conseguenze più gravi. La vicenda evidenzia l’importanza della pronta risposta delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 28 dicembre. Allertati dai passanti, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno tratto in salvo l'uomo dopo un volo di diversi metri. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

