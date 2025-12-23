Capodanno 2026 a Pozzuoli | musica e festa sul Lungomare Pertini

Il Capodanno 2026 a Pozzuoli offre un evento musicale sul Lungomare Pertini, con artisti e spettacoli pensati per tutta la comunità. Un’occasione per condividere un momento di festa e convivialità in un contesto suggestivo, tra musica dal vivo e atmosfere conviviali. La serata è rivolta sia ai residenti sia ai visitatori desiderosi di trascorrere il primo giorno dell’anno in compagnia, in un ambiente aperto e accogliente.

Pozzuoli accoglie il 2026 con un grande concerto sul Lungomare Pertini: artisti, spettacolo e divertimento per cittadini e visitatori. Pozzuoli si prepara a salutare l’arrivo del Nuovo Anno 2026 con un grande evento musicale aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori. Il Concerto di Capodanno, in programma sul Lungomare Sandro Pertini, sarà una lunga festa all’insegna della musica, dell’intrattenimento e della condivisione, in uno degli scenari più suggestivi della città. Il cartellone artistico propone un’offerta ricca e trasversale, capace di coinvolgere pubblici di ogni età e gusto musicale: Luca Sepe, cantautore, performer e comico di grande esperienza, porterà sul palco uno show coinvolgente fatto di brani riadattati, ironia contemporanea e interazione diretta con il pubblico, garantendo un forte impatto aggregativo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Capodanno 2026 a Pozzuoli: musica e festa sul Lungomare Pertini Leggi anche: Capodanno 2026 a Napoli: maxi piano sicurezza, concerti gratuiti e festa tra Plebiscito e Lungomare Leggi anche: Torna la grande festa di Capodanno in piazza. Musica per tutti i gusti nell’abbraccio al 2026 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Cinque artisti per il concerto di Capodanno a Pozzuoli; Pozzuoli, tanta musica al concerto di Capodanno sul lungomare Pertini: tutti gli ospiti; Pozzuoli (NA) celebra il Capodanno 2026 sul Lungomare Pertini; Cinque artisti per il concerto di Capodanno a Pozzuoli. Pozzuoli celebra il Capodanno 2026 sul Lungomare Pertini - Pozzuoli si prepara a salutare l’arrivo del Nuovo Anno 2026 con un grande evento musicale aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori. napolivillage.com

