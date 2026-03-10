Posta Fibreno La Magia dell' Acqua e le Meraviglie della Biodiversità

Il 22 marzo 2026, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, la Riserva Naturale lago di Posta Fibreno organizza un evento intitolato “La Magia dell'Acqua e le Meraviglie della Biodiversità”. L'iniziativa è curata dal Sistema Natura e si svolge nel rispetto delle celebrazioni dedicate alla risorsa idrica e alla biodiversità del territorio.

Domenica 22 marzo 2026, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, la Riserva Naturale lago di Posta Fibreno organizza "La Magia dell'Acqua e le Meraviglie della Biodiversità" a cura di Sistema Natura.L'acqua e la biodiversità saranno il filo conduttore della nostra passeggiata: un divertente "Biowatching" per conoscere gli ambienti naturali della Riserva, comprendere il complesso sistema idrogeologico e osservare le risorgive, l'isola galleggiante, il lago e le preziose specie animali e vegetali che li popolano.