La centralità del porto di Ancona per il rilancio delle Marche nel Mediterraneo

La Regione Marche ha organizzato una giornata di lavoro presso la sede dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale ad Ancona. L’evento si inserisce nella Strategia dell’Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica, nota come Eusair, ed è stato dedicato alla discussione sul ruolo strategico del porto di Ancona nel rilancio economico delle Marche nel Mediterraneo. La riunione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori portuali.

ANCONA – La Regione Marche, nell’ambito della Strategia dell’Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica, nota anche come Eusair, ha promosso una giornata di lavoro nella sede dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale ad Ancona.L’iniziativa è dedicata al ruolo dei porti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Il "Fiamma Olimpica Day": la fiaccola, in viaggio nel sud delle Marche, attesa ad Ancona nel pomeriggioLa Fiamma delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è arrivata nelle Marche dove toccherà 12 comuni tra oggi e domani: tempi rispettati per la... Da Ancona al Tirreno: al porto di Ancona il varo delle Pelikan Classe “A” per portare innovazione e sostenibilitàANCONA – Dal cuore della cantieristica dell’Adriatico centrale prende il via un progetto di eccellenza italiana destinato a rafforzare la Blue... Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Discussioni sull' argomento La centralità dei porti nella Macroregione Adriatico-Ionica: sinergia e competitività verso la transizione ecologica; Accordo strategico da un miliardo per l’innovazione tecnologica del terminal PSA Genova Pra’ nel porto di Genova; Il porto di Palermo lancia la sua sfida ma per crescere servono investimenti; Porti, Ciacciarelli: Risultato frutto di ottima sinergia istituzionale. La Regione Marche, nell’ambito della Strategia dell’Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR), ha promosso una giornata di lavoro nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ad Ancona. Leggi la news integrale - facebook.com facebook Eccellenza nel soccorso: la Centrale Operativa 118 di Ancona riceve il Premio Angels Diamond | Cronache Ancona x.com