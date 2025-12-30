Alberi di Natale nelle Marche | ecco i più belli Delusione per Ancona

Scopri gli alberi di Natale più belli delle Marche, con particolare attenzione a Porto Sant’Elpidio e Petriano. Queste località si distinguono per le decorazioni natalizie che, con semplicità ed eleganza, rendono speciale il periodo festivo. Tuttavia, Ancona ha deluso le aspettative, lasciando spazio a altre proposte che si distinguono per originalità e cura nei dettagli.

ANCONA – Sono gli alberi di Natale di Porto Sant'Elpidio (FM) e Petriano (PU) i più belli delle Marche. A stabilirlo è stato il contest "La vetrina degli alberi di Natale", organizzato da Dubbing Marche con il patrocinio della Regione Marche e della Riviera del Conero.

