Porti Latrofa | Intermodalità ' innovazione e sostenibilità per rafforzare sistema Roma e Lazio

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha preso parte alla quinta edizione di LetExpo, la principale fiera dedicata al trasporto e alla logistica sostenibile, che si svolge a Verona. L'evento, organizzato da Alis, riunisce operatori e aziende del settore per discutere di innovazioni e soluzioni per il sistema portuale di Roma e Lazio.

Verona, 10 mar. (Adnkronos) - L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale partecipa alla V edizione di LetExpo, la più grande rassegna dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, organizzata da Alis a Verona. Nel corso dell'evento il Presidente dell'AdSP Raffaele Latrofa è intervenuto oggi come relatore al panel “Idee, visioni e politiche per lo sviluppo dell'intermodalità nazionale”. Durante il confronto con altri presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, Latrofa ha evidenziato il ruolo strategico del network dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, sottolineando come il sistema dei porti di Roma e del Lazio rappresenti già oggi una realtà avanzata sotto il profilo dell'integrazione logistica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

