il porretta soul premia la leggenda phillips

Il Premio Sweet Soul Music 2026 sarà consegnato a Jerry Phillips, a capo dei Sam Phillips Recording Service, riconoscendo il ruolo di rilievo della famiglia Phillips nello sviluppo e nella diffusione del soul e del rhythm & blues. La cerimonia si terrà nel corso del festival Porretta Soul, evento dedicato alla musica soul e R&B. La premiazione celebra la carriera e l’influenza di Phillips nel mondo musicale.

Il Sweet Soul Music Award 2026 sarà conferito a Jerry Phillips, guida dei leggendari Sam Phillips Recording Service, per il contributo straordinario che la dinastia Phillips ha dato all’evoluzione e alla diffusione del soul e del rhythm & blues. Jerry è il figlio di Sam Phillips. I Sweet Soul Music Award sono un riconoscimento speciale assegnato ogni anno durante il Porretta Soul Festival fin dalla sua prima edizione. Nel corso degli anni il premio è stato conferito a figure di grande rilievo, provenienti non solo dal mondo musicale ma anche da quello culturale e istituzionale. Tra i premiati figurano lo storico della musica Peter Guralnick, il musicista e divulgatore Renzo Arbore, il leggendario autore e produttore David Porter e il leader per i diritti civili Jesse Jackson. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

