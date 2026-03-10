Pontecorvo rissa in strada con pietre e cinte | denunciati in tre c' è anche un minore

A Pontecorvo, tre persone sono state denunciate dopo una rissa in strada che ha coinvolto pietre e cinture. Durante l'alterco, anche un minore è stato coinvolto. L'incidente è avvenuto in pieno giorno, a seguito di una discussione nata per motivi non specificati. La situazione è degenerata in violenza prima che arrivassero le forze dell'ordine.

Intorno alle ore 17:00, una segnalazione giunta al 112 ha fatto scattare l'allarme per una violenta zuffa in corso in via San Giovanni Battista Una violenta lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in una vera e propria rissa in pieno giorno. L'episodio ha portato alla denuncia a piede libero di tre persone, tutte residenti nella città fluviale: si tratta di un uomo di 69 anni, un trentenne e un ragazzo minorenne di soli 16 anni. I fatti risalgono al pomeriggio del 18 febbraio scorso. Intorno alle ore 17:00, una segnalazione giunta al 112 ha fatto scattare l'allarme per una violenta zuffa in corso in via San Giovanni Battista. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

