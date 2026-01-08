Rissa di Capodanno | tre denunciati anche il 20enne rimasto ferito

Nella notte di Capodanno, si sono verificati diversi episodi di violenza che hanno coinvolto quattro giovani, tra cui anche la vittima, con un ragazzo rimasto ferito. Tre persone sono state denunciate per rissa aggravata, mentre due sono state deferite per porto abusivo di armi e lesioni. L'evento evidenzia l'importanza di mantenere comportamenti responsabili durante le festività e di evitare situazioni di conflitto.

Un ragazzo ferito e tre giovani (tra cui anche la vittima) denunciati per rissa aggravata. Due giovani sono anche stati deferiti in stato di libertà per porto abusivo di armi, strumenti atti a offendere e lesioni aggravate. Il giovane ferito in stradaÈ questo il bilancio della rissa scoppiata.

Rissa di Capodanno: tre denunciati (anche il 20enne rimasto ferito) - Il giovane è stato trovato ferito in strada e ha raccontato ai carabinieri di essere stato aggredito da alcuni sconosciuti ... monzatoday.it

Rissa nella notte di Capodanno in centro a Licata: due giovani denunciati - Sono stati identificati due dei partecipanti alla violenta rissa scoppiata la notte di Capodanno in corso Umberto, nel cuore del centro cittadino di Licata. scrivolibero.it

Cronaca. Milano Marittima, rissa di Capodanno e giovane ferito gravemente: individuati i primi sospettati - facebook.com facebook

Rissa tra giovani a Capodanno nel Ravennate, ventenne ha perso un occhio. Verifiche dei carabinieri a Milano Marittima, ci sono i primi identificati #ANSA x.com

