Usare i soldi del Ponte sullo Stretto per Niscemi e l’emergenza maltempo in Sicilia | i sì e i no
Questa settimana si torna a parlare di come vengono spesi i soldi pubblici in Italia. Alcuni propongono di usare le risorse del Ponte sullo Stretto per aiutare Niscemi e far fronte all’emergenza maltempo in Sicilia. La proposta divide le opinioni: c’è chi sostiene che sia un modo pratico per intervenire subito e chi invece teme che si allarghi la spesa senza risolvere i problemi reali. Intanto, il dibattito continua tra chi vorrebbe più trasparenza e chi insiste sulla necessità di azioni concrete.
Maltempo in Sicilia, Schlein: “100 milioni insufficienti, usare i fondi per il Ponte sullo Stretto” – La diretta
Il maltempo continua a colpire la Sicilia, lasciando dietro di sé danni pesanti e paura tra la popolazione.
Niscemi, la Protezione Civile: «Frana tutto». 1.500 gli sfollati. È lite sui fondi, Schlein: «Usare i soldi per il Ponte sullo Stretto»
A Niscemi sono circa 1.
Frana a Niscemi, Musumeci: «Usare i soldi del Ponte? Argomento da bar. Dal '97 nulla è cambiato: perché?»Il ministro della protezione civile scarta l'ipotesi, votata dalla Regione Sicilia, di usare i fondi per il ponte e punta il dito contro l'immobilismo delle autorità locali ... corriere.it
