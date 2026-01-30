Usare i soldi del Ponte sullo Stretto per Niscemi e l’emergenza maltempo in Sicilia | i sì e i no

Questa settimana si torna a parlare di come vengono spesi i soldi pubblici in Italia. Alcuni propongono di usare le risorse del Ponte sullo Stretto per aiutare Niscemi e far fronte all’emergenza maltempo in Sicilia. La proposta divide le opinioni: c’è chi sostiene che sia un modo pratico per intervenire subito e chi invece teme che si allarghi la spesa senza risolvere i problemi reali. Intanto, il dibattito continua tra chi vorrebbe più trasparenza e chi insiste sulla necessità di azioni concrete.

